Quartu Sant’Elena, gazebo smantellato e gettato in mare: il video diventa virale. Un uomo, forse non consenziente per un accampamento in spiaggia, ha deciso di distruggere il riparo. Ma, anziché lasciarlo sulla spiaggia, lo ha gettato in mare.

È stato pubblicato ieri dalla pagina social “Welcome to Sardegnas” con la dicitura spiaggia di Sant’Andrea: centinaia i commenti che in poche ore ha raccolto il post di cittadini indignati per il grave gesto compiuto ai danni dell’ambiente. “Invece di chiamare i vigili si getta tutto in acqua?” Si legge.