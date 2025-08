La protesta di un cittadino che, i giorni scorsi, ha avuto necessità di recarsi al punto di accesso del Brotzu, riscontrando una situazione precaria negli ambienti dedicati ai servizi igienici.

“Era presente del vomito sul pavimento e numerose formiche” spiega il cittadino”. Non solo: “Segnalo anche un’attesa di oltre 4 ore prima di essere visitato, in un contesto caotico e senza informazioni chiare per i pazienti in attesa”. Una segnalazione che si aggiunge a quella di tantissimi altri cittadini che devono fare i conti con lunghe attese prima di essere presi in carico dai medici di turno: non accade solo al Brotzu, bensì anche al Santissima Trinità e al Policlinico dove, i giorni scorsi, sono state registrate file per le ambulanze che hanno dovuto attendere anche 8 ore prima di rispondere a un’altra chiamata d’emergenza.