Sono ore di dolore a Quartu per la famiglia di Roberto Pau, il cercatore di funghi scomparso ieri sera. Il 71enne è stato ritrovato senza vita questa mattina a Baccu Mandara.
Grande dispiegamento di forze per ritrovare il 71enne: è stato l’elicottero del Soccorso Alpino a vedere a trovare il corpo di Pau.
Grande dolore per i familiari che, preoccupati nel non riuscire a mettersi in contatto con lui, avevo allertato i soccorsi. Questa mattina, purtroppo, il tragico epilogo.
L’ultimo saluto a Roberto sarà celebrato lunedì 5 gennaio alle ore 10 nella Parrocchia di Sant’Antonio a Quartu Sant’Elena.