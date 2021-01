Quartu, fugge all’alt della polizia: arrestato un 30enne

Quartu Sant’Elena, fugge all’ALT degli Agenti: arrestato un 30enne.

Nell’ambito degli incessanti servizi di prevenzione e controllo del territorio nei vari quartieri della città di Quartu Sant’Elena, gli agenti delle Volanti hanno bloccato un giovane 30enne dopo un tentativo di fuga.

Michele Sarritzu, ben noto alle Forze di Polizia, si trovava alla guida di un’auto sportiva e, non appena notata la pattuglia, ha accelerato repentinamente, opponendo poi resistenza quando è stato raggiunto in un vicolo cieco.

Accompagnato in Commissariato, il giovane è stato tratto in arresto per resistenza. Ieri è comparso davanti al giudice del Tribunale di Cagliari, il quale ha convalidato l’arresto e imposto l’ordine di dimora.