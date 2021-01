Violazione delle misure anti-covid, 25 multe in provincia di Cagliari: chiuso un bar a S.Sperate

Ieri pomeriggio a Villaputzu, in località Quirra al chilometro 56 della SS 125, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito hanno contestato la violazione amministrativa, prevista ai sensi del d.l. n. 19 del 25 marzo 2020, nei confronti di un 31enne di Sinnai, meccanico incensurato, che viaggiava a bordo della propria auto, e di un suo amico 29enne, disoccupato, anch’egli di Sinnai, che si trovava pure lui a bordo dell’auto.

I due, sottoposti a controllo dai militari, non hanno saputo fornire una valida giustificazione circa la loro presenza in quel territorio, in violazione del divieto di spostamento in comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione vigente nelle aree “arancioni”, previsto dall’art. 2 c.4 lett.b del DPCM 3 dicembre 2020. Per entrambi è scattata la solita sanzione da 400 euro e una segnalazione alla Prefettura di Cagliari. Fioccano poi su tutto il territorio provinciale le sanzioni contestate dai carabinieri a persone che girano senza indossare la mascherina oppure escono di casa in orario notturno, violando i divieti imposti per il contenimento della pandemia. Si tratta molto spesso di persone che hanno avuto in passato problemi con la giustizia, che sono state denunciate per svariati motivi

. Ben 25 persone sono state complessivamente sanzionate negli ultimi tre giorni, fra Iglesias e dintorni, Villacidro, Sanluri, San Vito e Muravera, Quartu Sant’Elena, e naturalmente Cagliari. A San Sperate un bar si è guadagnato una chiusura temporanea per 5 giorni, essendo rimasto aperto dopo le ore 18.00, così come avevano potuto riscontrare i carabinieri del luogo.