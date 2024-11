Quartu, fuga sui tetti dopo il furto nel parchimetro: arrestati due bosniaci

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La polizia ha arrestato due persone, di origine bosniaca, per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato ai danni di un parchimetro in via Firenze a Quartu.

La squadra volanti ha sorpreso due individui intenti a forzare lo sportello della cassaforte del parchimetro e che, alla vista dei poliziotti, si davano alla fuga sui tetti per poi nascondersi all’interno di un palazzo. Gli agenti, che non hanno mai perso di vista i fuggitivi, sono riusciti a bloccarli poco dopo, identificandoli per un 42 enne ed un 24enne, di origine bosniaca e senza fissa dimora.

I due soggetti sono stati arrestati in flagranza per l’ipotesi di reato di tentato furto in concorso.