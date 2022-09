Quartu, Eurospin tutto nuovo e più grande: “Ci saranno anche alberi e parcheggi”

Il primo Eurospin costruito a Quartu, nel 2014, presto sarà raso al suolo e ricostruito, più grande. Tra via Giotto e via Marconi i progetti sono già realtà da tempo, e manca solo il sigillo del Consiglio comunale: le carte sono state pubblicate oggi, e la rivoluzione è vicina. Al posto dell’attuale struttura, realizzata sulle ceneri della cantina sociale, che ha un piano interrato, un primo e un secondo piano, ci sarà solo un unico piano, come per l’altro discount della stessa catena che si trova in via Austria, al Quartello. Per realizzare l’ampliamento, in un’area che sfiora i seimila metri quadri, con oltre 1500 dedicati a corsie, carrelli e casse, il privato è disposto a dare al Comune 620 metri quadri per realizzare un’ara verde con alberi, piante e panchine, accanto alla nuova zona dei parcheggi, che saranno all’incirca un centinaio. C’è già l’ok di diversi uffici comunali: via libera dal settore Viabilità, da quello dell’Urbanistica e c’è il nulla osta dei vigili. Sarà prevista una rotatoria tra via Giotto e via Marconi ed è stato previsto anche il passaggio della metropolitana leggera.

“La dimensione del nuovo Eurospin sarà maggiore”, spiega, a Casteddu Online, l’ingegnere, incaricato da parte della società Spesa Intelligente, di realizzare il progetto, Pierluigi Petrucci: “Un unico piano, la cessione di uno spazio oggi incolto per realizzare un’area verde e anche l’ampliamento del tratto di strada tra via Giotto e via Marconi. La compatibilità con la futura rotatoria è già stata verificata, dopo l’ok dei consiglieri comunali mancherà l’approvazione della Regione. Le decine di parcheggi saranno privati, cioè in una zona di proprietà dell’Eurospin, ma aperti a tutti”. Un ok supplementare che, a meno di cataclismi, arriverà. E, a quel punto, gli operai potranno entrare in azione a poca distanza dal cimitero e dalla Ss 554.