Cagliari, notte di paura in via Mameli: “Buttati giù dai letti alle 2 per i fuochi artificiali sparati all’impazzata”

Fuochi artificiali sparati in piena notte tra via Mameli e via Maddalena a Cagliari, con i residenti impauriti buttati giù dai letti nel cuore della notte: “Erano le due quando è iniziato il concerto non previsto. Per noi è stato un risveglio in stile Baghdad”, racconta alla nostra redazione uno dei residenti. “Lo spettacolo, purtroppo, è stato lungo. I nostri cani sono rimasti terrorizzati e, cosa ancora più grave, le scintille dei botti sono finite sopra le tante automobili parcheggiate”. Impossibile sapere chi abbia sparato i botti, protetto dall’oscurità: “Ognuno, purtroppo, può fare ciò che vuole”.