Grande successo delle finali regionali di Miss Mamma 2025 organizzate in Sardegna dall’agenzia Lady Music Models di Gianfranco Campus, giovedì 28 agosto a Quartu Sant’Elena, nella bellissima area spettacoli di “Vai che c’è n’è di più”. Ben 21 mamme provenienti da tutte le province sarde si sono sfidate dalle 21:30 in poi a suon di bellezza, simpatia, défilé e anche varie prove artistiche: dal canto al ballo, dalla comicità alla recitazione. Le concorrenti in gara erano divise in tre categorie in base alle fasce d’età: la prima categoria (la più importante) è la classica dai 26 ai 45 anni, la seconda categoria è la gold dai 46 ai 55 anni, la terza categoria è l’evergreen dai 56 anni in su. Dalla giuria tecnica sono state elette ben 11 mamme, divise fra le diverse categorie in base all’età: quasi una squadra che partirà alle rispettive fasi finali nazionali di questo importante concorso. Si sono qualificate alle fasi finali nazionali del concorso rispettivamente: Per la categoria Classica (26-45 anni): La prima classificata, quindi la nuova Miss Mamma Sardegna 2025, è la bellissima ed elegantissima Natalia Gekaliuk, 31 anni, madre di Alessio (7 anni) e Arianna (5 anni). Di origini russe ma residente a Selargius da 12 anni e cittadina italiana da 8, ha incantato tutti sia con la sua eleganza sia con l’estrema dolcezza, oltre che con un’ottima prova artistica, interpretando un famoso brano in inglese, Can’t get you out of my head. La seconda classificata: Mariangela Oggiano, 43 anni, di Sorso (SS). La terza classificata: Maria Bof, 43 anni, di Nurachi (OR). La quarta classificata: Isabel Sardu, 42 anni, di Quartu Sant’Elena (CA). La quinta classificata: Pamela Loy, 44 anni, di Cagliari. Per la categoria Gold (46-55 anni): La nuova Miss Mamma Gold Sardegna 2025: Dolores Corona, 53 anni, di Cagliari. La seconda classificata: Daniela Caneo, 47 anni, di Alghero (SS). La terza classificata: Uliana Zheltow, 47 anni, di Alghero (SS). Per la categoria Evergreen (oltre 56 anni): La nuova Miss Mamma Evergreen Sardegna 2025: Liliana Orru, 57 anni, di Iglesias. La seconda classificata: Rita Mazzuzzi, 69 anni, di Cagliari. La terza classificata: Sebastiana Boi, 57 anni, di Quartu Sant’Elena (CA). La finale è stata presentata da Krystian Zeta, con il coordinamento coreografico e trucco curato da Sara Matta e Veronica Bernardini. Ospiti principali dell’evento i Dotz, duo Hip Hop composto da Denise e Marco.