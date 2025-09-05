Nuovo episodio di furto di piantine a Cagliari. Questa volta è accaduto fuori dal ristorante-pizzeria Gustum, nel quartiere Fonsarda. A denunciare l’accaduto sono stati direttamente i gestori del locale, con un post su Facebook corredato da foto. “Sono molto simpatici questi signori anziani con la codina sotto il cappello che ci rubano le piantine, no? Forse l’ha presa in prestito? Chissà!”, scrivono ironicamente. Poi l’appello diretto: “In ogni caso, visto che non è la prima volta che ti appropri di cose degli altri, conoscendo la tua identità, sarebbe più opportuno che la piantina facesse ritorno al ristorante!”.