Nuova rottura della condotta idrica in via Manara e nuova giornata di disagi per i residenti del centro cittadino di Quartu, ancora una volta rimasti senz’acqua. Dalle prime ore del mattino le squadre di pronto intervento di Abbanoa sono impegnate nella riparazione del guasto, che ha interessato una tubazione primaria in acciaio del diametro di 300 millimetri.

Per intervenire sulla condotta, sottoposta a pressioni elevate e sulla quale è necessario eseguire saldature, si è resa indispensabile la sospensione temporanea dell’erogazione. Per consentire le operazioni è stata quindi chiusa l’alimentazione dal serbatoio cittadino.

Il ripristino del servizio è previsto entro la tarda mattinata, una volta completati i lavori. Abbanoa precisa che lo stop riguarda esclusivamente la zona centrale di Quartu, mentre il litorale continua a essere servito regolarmente grazie a un acquedotto distinto.