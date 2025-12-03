Sestu, nidi artificiali, mangiatoie per l’avifauna e un apiario didattico per avvicinare i giovani alla biodiversità: lezione di “natura” e all’aperto per gli studenti della cittadina, alla festa dell’albero si è celebrato il rispetto verso l’ambiente e i suoi abitanti. Si è svolta lunedì e con immenso successo l’iniziativa messa in campo dal Comune per coinvolgere i cittadini e sensibilizzare verso il rispetto per l’ambiente. “L’entusiasmo dimostrato ha reso la mattinata davvero speciale.

La Giornata dell’Albero è stata organizzata per parlare di natura, sicurezza e comunità e Sestu ha dimostrato una sensibilità autentica verso questi temi” spiega l’assessore Roberta Argiolas.

𝐀𝐕𝐑 𝐒.𝐩.𝐀. ha reso possibile l’evento e ha supportato tutte le attività legate alla cura del verde, “oltre all’installazione dei nidi artificiali e alla dimostrazione delle tecniche di impianto e cura degli alberi, i tecnici AVR hanno mostrato ai bambini come realizzare mangiatoie e piccoli nidi per l’avifauna, un’attività semplice ma fondamentale per avvicinare i più giovani al tema della biodiversità”.

Tante, inoltre, le associazioni presenti che hanno contribuito con professionalità e passione

La 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐢𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐚𝐜𝐞𝐥𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐞𝐬𝐭𝐮 ha illustrato le attività di vigilanza ambientale, rischio idrogeologico e prevenzione incendi, fondamentali per la tutela del nostro territorio, 𝐕𝐞𝐫𝐝𝐞 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐂𝐎𝟐 ha presentato un mini apiario didattico, permettendo ai partecipanti di conoscere il ruolo essenziale delle api negli ecosistemi e nella nostra vita quotidiana, il team di 𝐃𝐨𝐠 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 & 𝐇𝐚𝐤𝐮𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐭𝐚𝐭𝐚 ha spiegato le regole e le buone pratiche per vivere correttamente le aree cani, promuovendo rispetto e convivenza responsabile e l’𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐀𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞 𝐕𝐢𝐭𝐚 𝐒𝐚𝐫𝐝𝐞𝐠𝐧𝐚 ha coordinato le attività educative rivolte a grandi e piccoli.

“Le attività proposte sono state molto apprezzate e hanno permesso a grandi e piccoli di scoprire il valore del verde pubblico nella sicurezza e nella qualità della vita della nostra città. Durante l’evento abbiamo messo a dimora una 𝐉𝐚𝐜𝐚𝐫𝐚𝐧𝐝𝐚, simbolo di bellezza, crescita e futuro, insieme a tre piante di 𝐋𝐞𝐧𝐭𝐢𝐬𝐜𝐨, specie preziosa per la nostra macchia mediterranea e importante per la tutela della biodiversità locale.

Un gesto semplice ma significativo, che racconta l’impegno condiviso per una Sestu sempre più verde, sicura e accogliente”.