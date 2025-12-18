Nel corso della trascorsa serata, i Carabinieri del NORM – Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, con il supporto del personale della Stazione Carabinieri di Monserrato, hanno tratto in arresto tre uomini, tutti disoccupati e residenti nell’area metropolitana cagliaritana, ritenuti responsabili dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e appropriazione indebita.

L’intervento si è sviluppato in località San Forzorio, dove i militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt a una Ford Focus in transito. Il conducente, anziché fermarsi, ha forzato il posto di controllo dandosi alla fuga. Ne è scaturito un breve inseguimento che si è concluso poco dopo con il blocco del veicolo e l’identificazione dei tre occupanti, senza che alcuno riportasse ferite.

A seguito della perquisizione veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 220 chilogrammi di carne già macellata, risultata parte di una fornitura in carico a una ditta operante nel settore della distribuzione alimentare, con sede nel territorio di Selargius, che avrebbe dovuto essere consegnata presso un punto vendita della provincia di Sassari. All’interno del mezzo è stata inoltre recuperata la somma di 380 euro in contanti, ritenuta provento della vendita di una parte della merce.

Gli immediati accertamenti hanno consentito di ricostruire la provenienza del carico, che è stato integralmente restituito al legittimo proprietario. Ricostruita la vicenda, i tre uomini sono stati quindi accompagnati presso i rispettivi domicili e, terminate le formalità, posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.