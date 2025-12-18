Importante iniziativa all’insegna della solidarietà quella intrapresa dalla “Scuderia Sardinia”,che consentirà di regalare a tanti bambini e bambine speciali un emozione unica a bordo delle iconiche “Ferrari” conosciute ed apprezzate in tutto il mondo ed oggetto del desiderio da parte degli appassionati delle auto sportive e dei collezionisti dell’intero pianeta.

L’iniziativa, completamente gratuita consentirà di fare un giro a bordo degli stupendi esemplari della “Scuderia Sardinia”, come F8 Tributo del 2022,SF90 Stradale del 2023,488 GTB del 2019, Roma del 2022,F 430 Spider del 2006,348 TS del 1994,360 Spider del 2004, tutte con motore 8 cilindri e e la 812 Superfast del 2021 con motore 12 cilindri.

Autovetture sportive di grande fascino e prestigio che saranno messe a disposizione gratuitamente dai rispettivi proprietari e soci della “Scuderia Sardinia” per un giro a bordo, in totale sicurezza, che permetterà ai bambini ed alle bambine di trascorrere momenti assolutamente indimenticabili.

L’iniziativa e’stata resa possibile grazie anche alla cortese disponibilità del Presidente della Fiera di Cagliari Dott. Vitangelo Tizzano e della Responsabile Commerciale Dott.ssa Alessandra Angius.

E’ possibile partecipare all’evento su prenotazione, contattando direttamente il Presidente della “Scuderia Sardinia”, Davide Pilia mediante whatsapp al numero: 347/6419765.

L’invito e’ rivolto anche alle Associazioni .