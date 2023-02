Quartu, colpo grosso nella storica farmacia Pirastu: “Ladri scappati con mille euro”

Colpo grosso nella storica farmacia Pirastu, in piazza IV Novembre a Quartu Sant’Elena. Nella notte, alcuni malviventi, dopo avere forzato la serranda, hanno svuotato la cassa. La loro azione è stata però disturbata dall’allarme, collegato sia con le Forze dell’ordine che con il titolare della farmacia, Enrico Pirastu. Il bottino è di circa mille euro: “Tutto quello che avevo lasciato come fondo. La serranda ha un fermo elettrico, quindi non si tira su tanto facilmente, l’hanno proprio scassinata”, racconta, a Casteddu Online, il dottore. Le indagini dei militari sono già partite: “Non ho telecamere ma ce le ha un’altra commerciante, ho avvisato i carabinieri e spero che acquisiscano i filmati e che possano notare elementi utili”. Si tratta dell’ennesimo furto con scasso in città, dopo gli ultimi avvenuti nell’area attorno al centralissimo viale Colombo.

“È la prima volta che subiamo un furto, siamo qui da decenni e non era mai capitato nulla di simile”.