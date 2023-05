Quartu, colpo di pistola durante una rapina in villa a Capitana: un ferito

Sangue in una villa a Quartu, nel litorale di Capitana. Verso le 21 un uomo è stato colpito da un proiettile sparato da una delle pistole, stando a quanto trapela, di un gruppo di banditi che avrebbero tentato di svaligiare la sua abitazione. Il ferito è stato portato in codice rosso all’ospedale Brotzu dai soccorritori, arrivati sul posto dopo circa mezz’ora, come confermano dalla centrale operativa di via dei Valenzani.

Sul caso sono già in corso indagini molto fitte da parte dei carabinieri: il ferito non sarebbe in pericolo di vita e nelle prossime ore sarà sentito dai militari, impegnati anche nelle ricerca di malviventi.