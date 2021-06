Quartu, sì ai certificati online: ecco tutti i servizi a portata di click

Quartu Sant’Elena – Certificazione anagrafica online: nuovi servizi a portata di un click.

Da oggi è più facile rivolgersi all’anagrafe per ottenere un certificato. E’ infatti possibile ottenere i certificati direttamente a casa o in ufficio attraverso il proprio computer, smartphone o tablet. Con l’attivazione del servizio di richiesta online dei certificati, prosegue il percorso di implementazione dei servizi online che si aggiunge a quelli già attivi per “Cambi di residenza” e “Dichiarazioni TARI”. Tutti i certificati potranno essere stampati a casa propria, e avranno piena validità legale grazie alla tecnologia del timbro digitale e potranno essere quindi presentati a privati quali istituti bancari e assicurativi, associazioni, avvocati, enti, aziende ecc.

Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di una identità digitale SPID. Per richiedere il certificato è sufficiente essere in possesso del codice fiscale della persona a cui deve essere intestato. Si possono infatti richiedere certificati online anche per altre persone, senza alcuna delega.

I certificati vengono rilasciati a chi ha la residenza in città e a chi risiede nei Comuni che aderiscono all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), la banca dati nazionale delle anagrafi comunali. La certificazione richiesta deve essere relativa ai cittadini iscritti nell’Anagrafe del Comune di Quartu Sant’Elena.

Al servizio si può accedere dal sito del Comune di Quartu Sant’Elena, sezione servizi online o direttamente dall’apposito link nella home page del sito. Per chi è meno avvezzo agli strumenti tecnologici rimangono comunque attive le attività di sportello, secondo le consuete modalità, e alle stesse si affiancherà a breve il rilascio dei certificati presso le tabaccherie, a seguito della convenzione recentemente stipulata con la Federazione Italiana Tabaccai.