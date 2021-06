Villasor, residenti di via Matta in festa: dopo 30 anni ecco i marciapiedi

Villasor: Dopo 30 anni di attesa, i residenti di via Matta hanno i marciapiedi: “Finalmente potremmo uscire a piedi in tutta sicurezza”.

Dopo decenni di attesa e ripetute sollecitazioni da parte delle famiglie residenti nella zona all’uscita del paese verso Serramanna, sono stati quasi conclusi i lavori per la realizzazione dei marciapiedi. Manca solo l’illuminazione da completare, ma il percorso è stato finalmente messo in sicurezza. Soddisfazione da parte dei residenti che ringraziano l’amministrazione comunale guidata da Massimo Pinna.

I fatti: i lavori per la realizzazione dei marciapiedi erano iniziati diversi anni e mai portati a conclusione “per mancanza di fondi”.

Sei circa le famiglie che risiedono nella zona e che erano, pressoché, impossibilitate a uscire da casa a piedi per il pericolo di essere travolte dalle auto in corsa.