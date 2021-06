Cagliari, residenti terrorizzati a Monte Urpinu: “Ci sfiorano con le auto sulle strisce pedonali e ci insultano”

Non solo risse e baccano. I gruppi di giovani che la notte frequentano Monte Urpinu e viale Europa terrorizzano i residenti del rione. Il video della rissa a colpi di spranga ha fatto il giro delle pagine social della città in poche ore. Ma gli abitanti della zona non hanno bisogno di Facebook, la violenza la vedono dal vivo. Ieri una donna è stata sfiorata da un’auto che sfrecciava a tutta velocità in viale Europa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Non solo gli occupanti della vettura hanno poi rallentato per farle sentire gli sghignazzi e gli insulti.

“Anche ieri notte un gruppo di ragazzi radunati in viale Europa si sono affrontati con spranghe e bastoni”, dichiara Fabrizio Marcello, capogruppo Pd in consiglio comunale, “poi non contenti sono saliti in macchina, hanno quasi investito una mia amica. Questi fenomeni ormai sono consueti in città. Credo che bisogna riflettere sul disagio, su questi fenomeni che ormai dilagano. Servono più controlli, serve un intervento a livello Famiglia, servono interventi a livello sociale. Servono educatori di strada? In primis serve anche la presenza dell’amministrazione comunale”.