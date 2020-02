Quartu, “Cena dell’amicizia” antirazzista: “Sardi e cinesi uniti contro la paura coronavirus”

Lotta alla fobia anti cinese in Sardegna. Domani si svolgerà la cena dell’amicizia “Insieme contro i pregiudizi”. L’appuntamento è per le 20: 30 al ristorante Singapore in viale Marconi a Quartu. Parteciperanno consiglieri regionali e comunali di Cagliari e Quartu e i rappresentanti delle associazioni di categoria. L’evento è stato fissato dopo l’aggressione di qualche giorno fa ai danni di un ragazzo filippino, pestato a sangue perché “cinese e contagioso”.

“Tutti sappiamo segnato dalle vicende del coronavirus e i gravi episodi di intolleranza seguiti alla paura dello stesso, sfociati a volte in aggressioni, verbali e non, e in fobia anti orientali. Anche, purtroppo, nella nostra Isola”, ha dichiarato Ispina Wang, presidentessa dell’associazione Cinapiuvicina, “un primo, piccolo grande passo nella nostra ”Cena dell’amicizia”. Gusteremo assieme i piatti tipici cinesi e i tradizionali ”yuanxiao” tipici della Festa della Luna in un’atmosfera intima. Daremo voce ufficiale alle intenzioni e ai sentimenti delle nostre due comunità”.