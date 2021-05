Quartu, Casa Olla e il porto di Capitana saranno le location scelte per accogliere turisti e visitatori

Quartu Sant’Elena – Casa Olla e il porto di Capitana saranno le location scelte per accogliere turisti e visitatori che decideranno di scoprire e ammirare le bellezze della città. Due infopoints, promossi dall’Associazione Turistica di Quartu Sant’Elena, saranno inaugurati lunedì 17 maggio: alle ore 11, presso gli uffici direzionali della Marina di Capitana insieme a Fabio Sbordoni, direttore del porto ed a seguire, alle ore 18 a Casa Olla, in via E.Porcu, con Sergio Piludu e Mary Porta titolari della location. Si denomineranno Litorale e Centro Storico e saranno operativi con il personale delle due location e i volontari dell’Associazione Turistica. “Un’altro passo verso una Quartu città turistica” spiega il presidente Roberto Matta. “Il personale fornirà indicazioni su dove dormire, mangiare, sulle escursioni che noi andremmo a programmare e realizzare”.

Una associazione nata pochi mesi fa e che conta già quasi un centinaio di iscritti, comprese alcune decine di cittadini che credono in questo progetto e contribuiscono per la realizzazione delle iniziative finalizzate a rendere la città una vera e propria meta turistica.

A disposizione dei visitatori ci saranno anche le mappe turistiche “e probabilmente stamperemo il catalogo che abbiamo realizzato, Quartu Sant’Elena città di mare”.

Una grande novità, insomma, considerato anche che l’unico infopoint, comunale, che c’era, a Margine Rosso, è chiuso da anni per ristrutturazione “e noi, per non perdere questa stagione, abbiamo aperto i nostri punti di informazione sponsorizzati dall’associazione.