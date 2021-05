Covid, crollano i contagi in Sardegna: l’Isola verso la zona gialla

Crollano i contagi in Sardegna e l’Isola vola verso la zona gialla. E potrà godere di misure meno stringenti dopo le dure settimane di zona rossa e arancione.

Confortano i dati forniti dalla Fondazione Gimbe. I casi attualmente positivi per ogni 100 mila abitanti in Sardegna sono 945, una calo del 34, 1 % (l’abbassamento più elevato d’Italia). La percentuale di posti letto occupati in area medica è del 17 %, in terapia intensiva del 19 %. Numeri ben distanti dalla soglia critica del 30 %.