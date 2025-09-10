Niente allagamento all’incrocio tra via Turati e via della Musica nonostante l’intenso temporale abbattutosi su Quartu nella notte, con diversi millimetri di pioggia caduti in meno di un’ora, e, conseguentemente, nessun problema di viabilità. Un primo ‘collaudo’ che fa ben sperare per il futuro dopo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria operati dall’Amministrazione comunale nell’ultimo anno di attività.

Il programma studiato per ‘liberare’ i residenti da un incubo ormai trentennale sembra dare gli esiti sperati. Il nubifragio di stanotte non ha infatti creato nessun accumulo, con buona pace dei quartesi di tutta la zona di via della Musica, compresi quelli di via Nenni, via Gramsci, via Palestrina, dove l’acqua andava a creare veri e propri ‘fiumi’ e in alcuni casi creava anche problemi di risalita all’interno delle abitazioni.

Diversi gli interventi messi in atto per arrivare al risultato, sia di carattere ordinario che straordinario. È stato infatti creato un pozzetto per la raccolta delle acque che va a scaricare in un vascone appositamente ripulito. Da qui i liquidi tramite un collettore, anch’esso sbloccato da un cumulo di detriti, vanno a riversarsi nella parte terminale del rio Is Cungiaus. Inoltre, i pozzetti del quartiere sono stati tutti ripuliti con l’autospurgo e la massima attenzione è stata riservata anche alle caditoie, con la collaborazione della società De Vizia.

“Riguardo via della Musica è indubbiamente un ottimo risultato visto che si tratta di un problema sorto al termine del mio precedente incarico da Sindaco, direi anche un incubo se pensiamo che alcuni cittadini per uscire da casa avevano provocatoriamente utilizzato una canoa – ricorda il Primo Cittadino Graziano Milia -. Mi ero pertanto posto l’obiettivo di risolvere questa brutta situazione in questo mandato. Questo primo temporale non ha creato problemi e ci fa essere fiduciosi di aver trovato soluzioni adeguate. E siamo sulla buona strada anche in via Trieste, dove il contesto è già migliorato, nonostante l’intervento debba essere completato”.

Anche in via Trieste, interessata da costanti allagamenti in conseguenza degli acquazzoni, si è infatti intervenuti per trovare soluzioni definitive. Grazie al lavoro di geolocalizzazione del tracciato è stato individuato, e conseguentemente riparato, un tubo interessato da un cedimento fognario. Risolto il problema nel tratto tra via Tazzoli e via Ariosto, si sta ora programmando l’intervento nell’altro segmento di strada.

Lavori straordinari hanno interessato anche via Scoa Moentis, dove grazie al ripristino della rete di smaltimento delle acque bianche i risultati si sono rivelati subito più che incoraggianti. Di fatto in passato con piogge violente come quelle dell’ultima notte si riscontravano sempre problematiche che oggi non si sono verificate.