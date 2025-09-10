Un silenzio che urla più di mille parole. Questa mattina un gruppo di ex dipendenti dello Spazio Conad Marconi, chiuso definitivamente a settembre 2024, è sceso in strada per chiedere attenzione su una vicenda che li ha lasciati senza lavoro e senza risposte. Dopo la trasformazione da Auchan a Conad tutti i lavoratori erano stati riassorbiti, ma con la successiva chiusura del punto vendita sono rimaste escluse 25 persone, in gran parte donne con profili senior e lunga esperienza. “Nonostante diversi tentativi di ricollocazione presso altri operatori concorrenti e colloqui svolti, nessuno ha trovato un nuovo impiego”, aveva denunciato nei mesi scorsi Cristiano Ardau della UILTuCS. Una condizione che il sindacato ha definito “inaccettabile”. Domani, alle 9.30, partirà una manifestazione silenziosa da via Ancona per raggiungere la sede dell’assessorato al Lavoro. “Siamo un gruppo di ex lavoratori Conad Marconi”, spiegano. La nostra sarà una manifestazione pacifica e silenziosa: non potremo parlare, ma a parlare per noi sarà uno striscione. Questa vicenda, dopo tante promesse, è passata nel dimenticatoio da parte di tutti. Assessora Manca compresa”. “È molto difficile difendere i posti di lavoro quando si ha a che fare con decisioni prese da grandi proprietà immobiliari, che chiudono e lasciano a casa decine di persone senza alcuna assunzione di responsabilità sul territorio”, aveva ribadito Cristiano Ardau sulla vicenda. La richiesta degli ex dipendenti è chiara: chi di dovere, prenda in seria considerazione la loro condizione occupazionale affinché si trovino soluzioni concrete.