Quartu, auto vola fuori strada in via Leonardo da Vinci: mamma e bimbo finiscono all’ospedale

Incidente a Flumini di Quartu, in via Leonardo da Vinci, nella zona di Marina Residence. Un’Audi guidata da una donna è finita fuori strada, semi ribaltandosi e andando a sbattere contro le siepi e i cespugli, non distante da una delle fermate dei bus. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, a lanciare l’allarme sono stati gli altri automobilisti di passaggio. Mamma e figlioletto sono stati tirati fuori dall’automobile e trasportati entrambi al Brotzu con qualche ferita. Le loro condizioni, per fortuna, non sono gravi.