Cagliari, la protesta degli ambulanti blocca di nuovo via Roma: “Vogliamo lavorare, Truzzu dimettiti”

No del Comune agli ambulanti. E loro bloccano di nuovo via Roma. Tensione in centro. Stamattina la protesta dei venditori ambulanti che hanno bloccato a singhiozzo il traffico davanti a palazzo Bacaredda, nel largo Carlo Felice e poi in via Roma lato portici. Chiedevano al Comune di modificare il Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche ma in tarda mattinata è arrivata la risposta. Un no, firmato dall’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia e dal presidente della commissione comunale competente Pierluigi Mannino su quasi tutta la linea ed è scattata nuovamente la protesta all’urlo: “Vogliamo lavorare, Truzzu dimettiti”.

Secondo il Comune il 90% degli ambulanti si è adeguato senza problemi alle regole e la protesta riguarderebbe soltanto una minoranza.

“Non si può rendere legale ciò che legale non è”, spiega Mannino, “gran parte delle richieste riguardano modifiche legislative e non regolamentari. E oltretutto le modifiche regolamentari non possono retroagire”.

Riesplode così la protesta: traffico a singhiozzo in via Roma sul lato porto. “