Quartu, auto prende fuoco in via Panzini: intervengono i vigili

Incendio di un’auto a Quartu Sant’Elena, i Vigili del Fuoco evitano la propagazione delle fiamme ad altri veicoli in sosta nelle vicinanze.

Una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco è intervenuta, nella tarda serata di ieri, in via Alfredo Panzini a Quartu Sant’Elena per l’incendio di un’auto in sosta in uno spiazzo sterrato. Gli operatori giunti sul posto con un’APS (autopompa serbatoio) hanno tempestivamente spento il rogo e messo in sicurezza l’area circostante, evitando la propagazione delle fiamme ad altri veicoli in sosta.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.