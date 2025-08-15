Intorno all’1:30 della scorsa notte, i Vigili del Fuoco di Arzachena sono intervenuti al chilometro 37 della Strada Statale 133, nel tratto compreso tra Palau e Santa Teresa di Gallura, per un incidente stradale.
Per cause ancora da accertare, un’autovettura è uscita di carreggiata, andando a impattare violentemente contro il guardrail. Alla guida vi era un’unica occupante, rimasta fortunatamente illesa ma comunque affidata alle cure del personale sanitario del 118 per accertamenti.
La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area interessata. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Santa Teresa di Gallura per i rilievi di legge.