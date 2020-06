Quartu, attimi di paura in via Salieri: fiamme nel salotto di un appartamento

Quartu Sant’Elena, principio d’incendio all’interno un appartamento: i Vigili del Fuoco evitano la propagazione delle fiamme all’intera struttura.

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, la squadra di pronto intervento “2A” della sede centrale dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta intorno alle 9:15 in via Salieri a Quartu Sant’Elena, per un principio d’incendio che si è sviluppato all’interno di un appartamento al piano terra di una palazzina.

Le fiamme si sono sviluppate nel salotto e hanno danneggiato alcuni arredi.

Gli operatori hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell’appartamento.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, all’esterno dell’appartamento era presente una donna che ha chiesto aiuto.

Le cause sono dovute ad probabile cortocircuito di una presa elettrica, ancora da accertare.