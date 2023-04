Quartu, al Poetto 3 aree per depositare i cumuli di alghe e tornano le isole ecologiche

L’estate si avvicina, come confermano le temperature di questi giorni, e la spiaggia di Quartu è pronta a rifarsi il look per accogliere le tantissime persone che amano frequentarla: i quartesi, ma anche gli abitanti degli altri comuni della Città Metropolitana e i turisti che scelgono la nostra città per la bella stagione. Questa settimana è stato avviato al Poetto il programmato intervento della società De Vizia, che ha in gestione il servizio di igiene urbana in città. Come ogni anno in primavera, è infatti prevista una pulizia generale dell’arenile, con il duplice obiettivo di garantire sia un opportuno decoro dell’ambiente sia la necessaria sicurezza per coloro che frequentano la spiaggia. Verranno quindi rimossi tutti i rifiuti che spesso si nascondono sotto i granelli di sabbia, compresi lattine e frammenti di vetro che potrebbero rendersi pericolosi per i frequentatori. Inoltre è stato avviato il lavoro di spostamento della posidonia presente sulla spiaggia. La pianta marina endemica del Mar Mediterraneo ha una notevole importanza ecologica perché utile alla riproduzione per molte specie e alla difesa naturale delle coste dall’erosione. L’eventuale conferimento in discarica comporterebbe anche la rimozione di grandi quantità di sabbia, che rimarrebbe intrappolata in mezzo ai banchi.

Ecco perchè tutti i cumuli di alghe rimarranno, seppur spostati, nella stessa spiaggia, in tre aree già individuate: due al Poetto e una al Margine Rosso. Inoltre, sono stati reinstallati gli Ecobeach, le isole ecologiche per la raccolta differenziata che aiuteranno i cittadini e i visitatori a tenere pulite le spiagge quartesi, con appositi scomparti per ogni tipologia di rifiuto. “Le lattine, le cicche e ancora di più la plastica che vengono abbandonate nelle nostre spiagge inquinano il nostro ecosistema per secoli”, ricordano dal Comune. “Nel nostro ambiente, anche perché continui ad essere una bellissima vetrina della nostra città”-