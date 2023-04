Meteo Casteddu, l’afa aumenta su tutta la Sardegna: fine di aprile quasi estiva

Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per giovedì 27 aprile 2023. L’influsso di pressioni medio alte garantirà tempo stabile e prevalentemente soleggiato. I venti saranno deboli e il mare da mosso a poco mosso. Vediamo nei dettagli consultando i dati degli esperti di 3b Meteo: a Cagliari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso nell’arco dell’intera giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 9°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sud-Sudovest, al pomeriggio da Nordovest. Il mare sarà da poco mosso a mosso nell’arco dell’intera giornata, come si evince da Meteo.it.

Torniamo ai dati di 3b Meteo: A Oristano il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 10°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con variabilità nelle ore pomeridiane. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 10°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Ci aspetta dunque una giornata con un clima gradevole. Con l’augurio di godervela al meglio, vi saluto dandovi appuntamento al prossimo Meteo Casteddu. Buon ascolto su Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba.