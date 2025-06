Lutto a Quartu Sant’Elena e non solo per la scomparsa della donna molto stimata e conosciuta non solo nel mondo del volontariato. Si prodigava per gli animali con immenso amore, spinta dalla voglia di aiutare tutte quelle code che per svariati motivi erano sfortunate.

Oggi la notizia della sua morte a 49 anni e tanti i messaggi sui social dedicati a lei e in sua memoria.