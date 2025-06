Cagliari, un natante si rovescia con 4 persone a bordo a Cala Fighera: salvati dai sommozzatori.

I Sommozzatori e la Sezione Navale dei Vigili del fuoco del Distaccamento Porto, sono intervenuti per il soccorso di quattro persone che si trovavano a bordo di un natante di circa cinque metri che si è rovesciato nelle acque tra Cala Fighera e marina Piccola. All’arrivo, le squadre specialistiche dei Vigili del Fuoco, hanno trovato la barca rovesciata nei pressi della costa; due degli occupanti erano gia bordo di un’altra imbarcazione, mentre gli altri due si trovavano sulla scogliera. Questi sono stati recuperati dai Sommozzatori VvF e sono stati accompagnati a bordo di un’altra imbarcazione.

Successivamente i sommozzatori hanno lavorato per evitare l’affondamento del natante con i probabili rischi di inquinamento marino. Per mezzo di palloni di galleggiamento, hanno provveduto a rimettere nel normale assetto di navigazione il natante. Infine, coadiuvati dalla motobarca della Sezione Navale hanno trainato, in sicurezza, al porto più vicino di marina piccola.