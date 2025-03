Quartu Sant’Elena, addio a Angelo Melis, “campione nei campi di calcio, un campione nella vita”: un male incurabile ha prevalso strappando alla vita l’ex autista del Ctm e volto noto della comunità. Aveva 63 anni, amante del calcio a tal punto da formare un’ottima squadra tra amici e colleghi con i quali condivideva gioco e passione. Non solo: per i giovani è stato un grande esempio da seguire, il Mister di tutti. “Sei stato per me e tantissimi altri ragazzi di Quartu un maestro di calcio e di vita, saggio, generoso, un grande amico, un grandissimo uomo” ricorda un giovane della città.