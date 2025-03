Assemini, è ancora molto grave la cagnetta di Sant’Andrea che il canile Dog Hotel ha accolto martedì, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco che l’hanno liberata dal filo spinato in cui era aggrovigliata.

Gravi le ferite provocate, “sono particolarmente profonde ed erano già molto infette, pertanto la prognosi è riservata”.

Lotta per sopravvivere la giovane cagnolina salvata dai vigili il 25 marzo, un fatto che ha richiamato l’attenzione di tanti che, in questi giorni, si sono interrogati sulle condizioni di salute dell’esemplare. Era incastrata nel filo spinato, “l’abbiamo chiamata Astrid, che in norvegese significa “amata dagli dei”: speriamo le porti fortuna”. È accudita con estremo amore dagli operatori del Dog Hotel che ogni giorno si prodigano per centinaia di animali, i meno fortunati ai quali è riservata la possibilità di una vita migliore.