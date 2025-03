La famiglia di Manuela Murgia ha incontrato questa mattina il Sindaco di Cagliari Massimo Zedda a Palazzo Bacaredda.

“Un incontro importante, un grazie di cuore. Oggi abbiamo avuto l’onore di incontrare il Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda , una persona di grande sensibilità e attenzione. Vogliamo ringraziarlo sinceramente per la sua ospitalità, per la gentilezza con cui ci ha accolti e per il tempo prezioso che ci ha dedicato”, scrivono in un post social i familiari della 16enne ritrovata senza vita 30 anni fa a Tuvixeddu. “Un ringraziamento speciale anche per la vicinanza dimostrata a nostra sorella Manuela Murgia e alla sua storia, che merita ascolto, rispetto e impegno. Sapere di poter contare su un’istituzione attenta e umana ci dà fiducia e speranza per tutto ciò che ne conseguirà. Grazie, Massimo Zedda, per averci ascoltato con il cuore”.

Una famiglia che non smette di cercare la verità e che deve avere il sostegno di tutti per dare giustizia alla giovanissima Manuela.