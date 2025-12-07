Cagliari-Roma 1-0, finalmente Gaetano show: Pisacane risorge e annienta Gasperini.Un grandissimo Cagliari stende la Roma con un gol del fantasista entrato nella ripresa: vittoria meritatissima contro una grande, non vincevamo da 79 giorni. Strepitosa prova dell’esordiente Rodriguez in difesa, giallorossi mai realmente pericolosi, un immenso Palestra vola sulla fascia e un grande Folorounsho sfiora diverse volte in gol. Rissa in campo nel finale, ma per il Cagliari è la partita perfetta: un calcio alle delusioni e agli infortuni, la vittoria del cuore e del carattere. Nessuno stavolta va sotto la sufficienza, decisiva è stata l’espulsione che ha lasciato la Roma in dieci per quasi tutto il secondo tempo. Ma già nella prima frazione i giallorossi erano sembrati in giornata negativa, col Cagliari che pressava e chiudeva tutti gli spazi. Stupendo il gol di Gaetano, lo stop e il bolidi rasoterra che trafigge Svilar. Poi in dieci la Roma non riesce mai a fare paura. E sono tre punti pesantissimi, per il morale la classifica e l’allenatore dopo quasi tre mesi di digiuno.