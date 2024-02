Quartu, abbandona rifiuti col furgone sotto sequestro: Rom beccato e stangato

Ha abbandonato rifiuti nelle campagne di Quartu, utilizzando un furgone già posto sotto sequestro. Un Rom furbetto è però stato beccato dalle fototrappole piazzate dagli agenti della polizia Locale. Gli agenti del nucleo di vigilanza ambientale, per scongiurare nuovi episodi di abbandono e far cessare definitivamente dalla circolazione il furgone, l’hanno sequestrato.

Per il Rom, tra l’altro, presto arriverà il momento di aprire il portafoglio: dovrà pagare una multa di 1984 euro per circolazione con veicolo sequestrato e pagare un’altra multa, con tanto di denuncia, per guida con patente revocata. L’operazione ha trovato il plauso del sindaco di Quartu, Graziano Milia, da tempo in prima linea con azioni concrete contro l’abbandono di rifiuti.