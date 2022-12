Quartu, a febbraio apre il nuovo infopoint: “Con gli uffici di anagrafe e Urp per i residenti del litorale”

l certificato che attesta la regolare esecuzione dei lavori è realtà da qualche ora nei cassetti degli uffici del Comune, l’infopoint del Margine Rosso di Quartu è pronto per il taglio del nastro. Avverrà a febbraio, una struttura tutta nuova senza più le assi in legno del soffitto divorate dai tarli e le chiazze di muffa, vista mare. In via Melibodes arriveranno spazi per l’informazione turistica, la struttura potrà essere utilizzata dai comitati dei quartieri che affacciano sul golfo quartese e il nuovo infopoint ha già gli spazi pronti per erogare nuovi servizi per le migliaia di quartesi che vivono sin dall’altezza della rotonda del Margine Rosso fino a Capitana. Ad annunciarlo è il vicesindaco Tore Sanna: “Presto sarà installato anche un bancomat del Banco di Sardegna, come da accordi”. Un servizio fondamentale, basti pensare che in molti chilometri si contano appena un paio di sportelli per prelevare denaro, uno è quello delle Poste di Flumini.

“Manca solo il collaudo, ci prendiamo un mese di tempo per aprire la struttura a febbraio. Dentro ci saranno i servizi dell’Urp e dell’anagrafe, tutti settori comunali dedicati ai residenti del litorale”.