Cagliari, terrore a Mulinu Becciu: bomba carta esplode nella casa albergo di via Tiepolo

Paura a Mulinu Becciu. Una bomba carta è esplosa la notte scorsa nella casa albergo di via Tiepolo, struttura comunale gestita da un gruppo di coop. La deflagrazione attorno alle 23 di ieri all’ultimo piano dell’edificio. Distrutto un gradino della scala del palazzo. “Solo danni modesti alle scale, ma nessuno è stato ferito”, spiega Viviana Lantini, assessore comunale alle Politiche sociali, “ovviamente nessuno sa chi sia l’autore”. Ignoto anche il movente. Gli abitanti della casa albergo sono terrorizzati. “Vogliamo sicurezza, qui vivono anche minori”, spiegano i condomini, che, per paura, chiedono l’anonimato, “siamo esseri umani e vorremmo maggiore tutela. Siamo grati per l’aiuto che ci è stato dato con l’assegnazione dell’alloggio. Ma non vogliamo rischiare la vita”.