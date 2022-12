A Torino per curare una bimba, sos per una famiglia cagliaritana: “Sono senza lavoro e senza casa, aiutiamoli”

Dalla Sardegna al Piemonte per curare una bambina. È il viaggio della speranza di una famiglia cagliaritana, mamma, papà e 3 bimbi piccoli, una delle quali (di appena 4 anni) necessita di cure particolari in un ospedale di Torino. E così i cinque hanno deciso di trasferirsi a Rivoli, comune della città metropolitana torinese. Sono partiti a bordo di un camper. Il papà è stato costretto ad abbandonare il lavoro a Cagliari e attualmente riceve l’aiuto e il sostegno dalla Casa dei Missionari della Consolata di Rivoli. Ma cerca aiuto e un’occupazione. Per loro l’appello sui social di padre Mario Dotta: “Famiglia senza casa e senza lavoro, venuta dalla Sardegna per curare la bambina di 4 anni al Maria Vittoria”, spiega il sacerdote, “attualmente è nel nostro cortile ed è aiutata da noi e da altri volenterosi. Chi ha suggerimenti per un alloggio e un lavoro per il papà può telefonarmi. (p. Mario 328.88.71.950)”.