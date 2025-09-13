La Polizia ha tratto in arresto un uomo di 45 anni per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio.

L’uomo, già attenzionato dagli investigatori della Sezione Falchi, è stato sorpreso a bordo di uno scooter mentre si aggirava a Quartu Sant’Elena con fare sospetto.

I Falchi della Squadra Mobile hanno deciso di seguirlo a distanza fino a fermarlo per un controllo: alle domande degli agenti, il conducente ha fornito risposte vaghe e contraddittorie, insospettendo gli operatori.

I sospetti si sono rivelati fondati: una successiva perquisizione presso l’abitazione di una conoscente dell’uomo, dove di fatto dimorava, ha permesso di rinvenire 17 involucri di hashish, pronti per essere immessi sul mercato, per un totale di oltre 100 grammi di sostanza.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il 45enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e dopo l’udienza di convalida con la concessione dei termini a difesa, è stato rimesso in libertà.