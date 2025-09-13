La lotta contro lo stress che minaccia ogni giorno il nostro benessere mentale è una delle sfide principali da affrontare nella società contemporanea. Rivoluzionare il proprio approccio al quotidiano può essere una delle chiavi per combattere questa battaglia. Dopo le passate esperienze positive, a ottobre Bene Comune Sardegna assieme alle Acli provinciali di Cagliari, nell’ambito delle attività del Punto Famiglia delle Acli di Cagliari, organizza una nuova edizione dei laboratori Mindfulness.

L’obiettivo principale degli incontri, realizzati nell’ambito del progetto “Genti de Bixinau” di promozione della cittadinanza attiva e dell’interculturalità (art. 14, c. 2, L.R. 9 maggio 2025, n. 12), è proprio quello di rivoluzionare il proprio approccio al quotidiano, promuovere il benessere psico-fisico e ridurre lo stress.

I tre incontri, della durata di un’ora, il mercoledì dalle 15. Gli interessati possono contattare la segreteria organizzativa telefonicamente allo 3371104992, 07043039 o all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

