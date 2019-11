Quadrifoglio d’Argento a Cagliari, ecco tutti i nomi dei premiati in una festa tra sorprese e risate

Sabato, presso l’Associazione May Mask – Via dei Giardini 149 Cagliari, si è svolta la nona edizione del riconoscimento “Quadrifoglio d’Argento”, istituito nel 2011 dai fondatori dell’Associazione Quadrifoglio Karalis. Presenti il regista Paolo Zucca che annovera fra i suoi lavori L’Arbitro e L’uomo che comprò la luna. Anna Aledda residente a Stampace, commerciante, animatrice culturale detentrice di un’ampia ed importante collezione di abiti cagliaritani e sardi. E, Simona Lai amministratore delegato della Neon Europa.

I riconoscimenti sono stati consegnati alla presenza del Sindaco Paolo Truzzu, dell’On.le Alessandra Zedda – vice presidente della Giunta Regionale, dell’On.le Piero Comandini – Vice Presidente del Consiglio regionale e del dottor Alessandro Sorgia – Assessore al Turismo e Commercio della giunta comunale cagliaritana. Dopo l’introduzione, del Presidente dell’associazione Quadrifoglio Karalis Gianfranco Carboni, sono intervenuti di Ignazio Boi che ha parlato di Stampace dei riti e del contributo di Anna Aledda, Enrico Pau che ha descritto e raccontato il film di Paolo Zucca e di Alberto Lai fondatore della Neon Europa, padre della Signora Simona Lai attuale amministratrice della azienda di famiglia, che ha descritto il difficile rinascita della Cagliari del dopo guerra. Non sono mancate le sorprese e le risate, in un ambiente a dir poco familiare, i premi sono stati conferiti a Franco Nonnis per la sua arte, nonché ottimo manager, ed a Francesca Pitzianti promotrice del Comitato Abitanti di Castello.