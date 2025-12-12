Storia particolare quella di un pusher 46enne di Napoli che, all’ ennesima lite con la moglie, decide di denunciarsi alle forze dell’ordine.

Stando a quanto ricostruito, l’uomo avrebbe scoperto dei tradimenti da parte della compagna e- per evitare che la situazione potesse degenerare- ha scelto di chiamare le forze dell’ordine.

Al loro arrivo i militari hanno trovato 5 grammi di cocaina, che l’uomo ha confermato essere destinata allo spaccio- e 260 euro. Il 46enne, data la situazione e il desiderio di porre fine alla convivenza con la moglie, è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.