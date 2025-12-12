Decimomannu, nuova truffa ai danni dei cittadini: finto impiegato comunale bussa alla porta chiedendo dati sensibili per il bonus elettrico. La sindaca Monica Cadeddu: “In caso di episodi simili, vi invitiamo a segnalare immediatamente l’accaduto alle forze dell’ordine, contattando i Carabinieri”. Ennesimo tentativo di truffa messo in atto per estorcere informazioni ai cittadini che, in buona fede, possono cadere nella trappola: l’ultima segnalazione giunge dal comune dell’hinterland cagliaritano.

“Ci è stato segnalato che 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚 𝐬𝐢 𝐬𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐚 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐨, sostenendo di essere incaricato dal Comune per la raccolta di 𝐝𝐚𝐭𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨, dichiarando falsamente che si tratta di un’attività legata al 𝐁𝐨𝐧𝐮𝐬 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞” spiega Cadeddu.

𝐈𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐃𝐞𝐜𝐢𝐦𝐨𝐦𝐚𝐧𝐧𝐮 𝐧𝐨𝐧 𝐡𝐚 𝐢𝐧𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐧𝐞𝐬𝐬𝐮𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐚 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐨 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐭𝐢𝐩𝐨.

𝐈𝐧𝐯𝐢𝐭𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐢 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐟𝐨𝐫𝐧𝐢𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐜𝐮𝐧 𝐝𝐚𝐭𝐨, 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐚 𝐬𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐢𝐮𝐭𝐢 e diffidare da chiunque si presenti a nome dell’Amministrazione Comunale senza un’adeguata comunicazione ufficiale”.

Massima collaborazione insomma tra pubblico e privati, “per qualsiasi dubbio o chiarimento potete contattare direttamente il Comune.

𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐠𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭à: 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐯𝐢𝐠𝐢𝐥𝐢 𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐞𝐯𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐫𝐮𝐟𝐟𝐞”.