Maracalagonis si ferma per ricordare Alessandra Piga e tutte le donne vittime di violenza: una marcia per dire no alla violenza contro le donne. In tanti si sono ritrovati questa sera in piazza di Chiesa con una candela rossa e un simbolo, sempre rosso, che rappresenta la lotta contro questa piaga inarrestabile. Tra i presenti anche tanti bimbi che sono stati affianco a donne e uomini. In prima fila la sindaca Francesca Fadda che da sempre si prodiga per questa causa.

“La violenza sulle donne è un problema che riguarda tutti, e dobbiamo lavorare insieme e questo è un importante segnale di solidarietà e di impegno per creare un mondo più giusto e sicuro per tutte le donne”. Alla manifestazione erano presenti anche l’Associazione Musicale “Santo Stefano”, il parroco don Nicolò Praxiolu, la famiglia di Alessandra e tutta l’amministrazione comunale.

Alessandra Piga, 25 anni, giovane mamma di un bimbo di un anno e mezzo che, al momento della tragedia era in casa con lei, era di Maracalagonis. Fu uccisa nel 2021, il delitto è avvenuto a Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia, l’ex compagno, un uomo di origini straniere, in seguito a una discussione ha aggredito la donna mortalmente con un coltello. Una tragedia che, allora come oggi, ha scosso l’intera comunità che mai ha dimenticato la giovane morta per colpa di un uomo che le aveva promesso amore e che, invece, le ha spezzato la vita. Per sempre.