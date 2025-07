È stato sorpreso all’interno di una sala slot del centro di Pula mentre cercava di allontanarsi alla vista dei carabinieri: atteggiamento che non è passato inosservato. Così un 21enne disoccupato, residente a Capoterra, è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio notturno di controllo del territorio, i militari della Stazione di Pula hanno notato il giovane che, alla vista della pattuglia, ha mostrato segni di agitazione e ha tentato di darsi alla fuga. Dopo un breve inseguimento a piedi è stato fermato nelle vicinanze e sottoposto a perquisizione: addosso aveva alcune dosi di droga pronte per lo spaccio.

La perquisizione è poi proseguita nell’abitazione del giovane, dove sono stati trovati 1,7 grammi di cocaina, 11 grammi di hashish, 560 euro in contanti – ritenuti provento dell’attività illecita – e materiale per il confezionamento.

Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il giovane è stato condotto al Tribunale di Cagliari per l’udienza di convalida in rito direttissimo.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio portate avanti quotidianamente dai carabinieri, con controlli mirati nei luoghi sensibili del territorio.