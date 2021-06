Pula si risveglia a secco, 7mila abitanti senz’acqua: saltano le lezioni in alcune scuole

Pula si risveglia senz’acqua, migliaia di cittadini ai trovano a dover far i conti con i rubinetti dai quali sta uscendo, già da qualche ora, solo aria. “A secco anche Villa San Pietro”. Tutta colpa di un guasto improvviso. La sindaca pulese Carla Medau ha già sentito i tecnici di Abbanoa: “Serviranno molte ore prima di riparare il guasto”. E, al caos legato alla mancanza di acqua nelle abitazioni, si aggiungono i disagi per i commercianti e gli alunni: “Nei plessi scolastici stiamo verificando il corretto funzionamento delle cisterne per garantire il regolare svolgimento delle lezioni”, informa la Medau.

“Attualmente la Scuola infanzia Santa Croce e primaria Sant’Efisio presentano problemi, e seppure stiamo provvedendo alla riparazione, sto emettendo ordinanza di chiusura del plesso”.