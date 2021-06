Cagliari, in casa droga e denaro: giovane arrestato in via Fasano

Alla fine spesso la voce pubblica risulta essere veritiera, e, se quel giovane si era guadagnato la fama di spacciatore, qualche motivo valido doveva esserci. La voce era stata raccolta dai carabinieri che hanno messo in atto appostamenti, pedinamenti e tanta discreta osservazione. I carabinieri in borghese del Nucleo Investigativo di via Nuoro sono così passati all’azione. Hanno atteso il ragazzo per strada, lo hanno perquisito e poi, con l’ausilio dei colleghi in uniforme della Stazione di San Bartolomeo, gli hanno perquisito l’abitazione. Si tratta di un 25enne cagliaritano incensurato, residente in via Fasano. È stato trovato in possesso di 150 grammi di infiorescenze di marijuana, 5,2 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e strumenti atti al confezionamento delle citate sostanze, nonché 8.319,85 euro in banconote di vario taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari nel luogo di residenza, in attesa del processo con rito direttissimo che si svolgerà stamane al Palazzo di Giustizia di Cagliari.